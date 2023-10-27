Що додати до "шуби": продукти, які зроблять нудний салат втричі смачнішим

Деякі з цих компонентів можуть бути несподіваними

Ми розповідали, чим замінити кислі огірки у "олів’є", щоб салат став ще смачнішим. Тепер ділимось порадами щодо "шуби".

Її часто подають на свята, особливо в холодну пору. Але і в будній день оселедець під шубою можна їсти. На Pixelinform розповіли про компоненти, які зможуть внести різноманітність у звичний смак салату.

Замінити оселедець

Святковий варіант салату, який точно сподобається гостям — з червоною рибою замість оселедця. Також зверху такий салат можна задекорувати ікрою.

Яблука

Для когось цей компонент може здатись несподіваним, але варто лише скуштувати — і ви будете класти яблука завжди. Фрукт надає страві особливих ноток. Найкраще підходять сорти з кислинкою. Перед додаванням чистимо яблуко та видаляємо насіння.

Сир

Будь-який сорт сиру надасть страві особливої ніжності та смаку. Але "класикою" вважаються сири твердих сортів. Цей шар укладають перед майонезною сіткою.

Вершкове масло

Цей інгредієнт зробить салат кращим, яскравішим. До того ж, ніхто не здогадається, що масло є у страві — лише відзначать приємний вершковий відтінок смаку. Для додавання шматочок масла заморожують, а тоді подрібнюють на тертці та змішують з курячим жовтком.

Оберіть той варіант, який вам подобається. Також ми розповідали, що додати до котлет, щоб зробити їх особливо соковитими.