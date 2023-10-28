Як чай зробить котлети соковитішими: хитрий трюк

За цим лайфхаком полюватимуть абсолютно всі

Соковиті та ароматні котлети – одна з наших улюблених страв. Ми готуємо биточки досить часто, адже навряд чи знайдеться людина, яка відмовиться від них.

Як правило, котлети готують з фаршу, додаючи цибулю, часник, спеції та попередньо замочений у молоці хліб. Так робили ще наші бабусі та дідусі, щоб биточки тримали форму і не розвалювалися. Але що робити, якщо вдома немає молока? Разом із Today розповімо, як можна вийти зі складної ситуації.

У чому можна замочити хліб під час приготування котлет

У такій ситуації може бути рятована звичайна вода. Якщо замочити в ній хліб, то котлети теж вийдуть соковитими.

Однак найкращим способом є замочування хліба у чаї. Головне – щоб напій був міцним та трохи солодким. Саме батон, вимочений у чаї, надає котлетам особливого смаку та ніжної консистенції.

Додавання невеликої кількості цукру допоможе добитися заповітної рум’яної скоринки на котлетах, що виникає в процесі карамелізації. Але якщо ви не бажаєте вимочувати котлети в солодкому чаї, то просто додайте цукровий пісок у м’ясний фарш у пропорції 1 столова ложка на кілограм м’яса.

До речі, цей кулінарний прийом нагоді вам не тільки для приготування котлет. Використовуйте її й для улюблених чебуреків або біляшів з м’ясною начинкою та насолоджуйтесь.