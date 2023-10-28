Продукт буде неможливо їсти: помилки зберігання, через які псується квашена капуста

Ці помилки спричиняють псування продукту

Квашена капуста — улюблена заготівля. Справді гарно заквашена капуста відмінно підходить для салатів, супів, пирогів, а також інших страв.

Однак її потрібно правильно зберігати. Інакше вона може втратити свої властивості та зіпсуватися. На Pixelinform розповіли, яких правил потрібно дотримуватись при зберіганні капусти.

Правильний вибір посуду

Найкраще для зберігання підходять глиняні, дерев’яні чи скляні банки із кришками. Не рекомендується зберігати капусту у металевому або пластиковому посуді — така тара може окислюватись або виділяти шкідливі речовини.

Посуд повинен бути чистим і сухим. Найкраще промити його перед використанням гарячою водою із оцтом і висушити.

Правильна підготовка капусти

Перш за все, потрібно перекласти капусту з початкового посуду у посуд для зберігання. Потім — залити її розсолом, що залишився від квашення. Потрібно, капуста була вкрита розсолом. Можна додати трохи цукру чи меду — щоб зберегти кислотність та аромат. Не забудьте про прес зверху.

Умови зберігання

Оптимальна температура для зберігання квашеної капусти становить від 0 до +5 градусів за Цельсієм. Якщо вища — може перекиснути, нижча — замерзнути.

Капусту слід зберігати у темному місці. Світло може погіршити її колір та смак.

Стежте за рівнем розсолу та при необхідності доливайте його. Також ми розповідали про деталь, яка зробить ваш борщ смачнішим.