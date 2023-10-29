Про це не розкажуть навіть досвідчені кулінари: хитрощі, завдяки яким суп не пропаде та не прокисне

Дотримуватись цих правил дуже просто

Перші страви займають особливе місце у нашій кухні. Супи — це не тільки смачно, вони також зігрівають у холодну пору року. З першими стравами можна багато експериментувати: готувати з м’ясом, рибою, морепродуктами, овочами, робити крем-супи і навіть запікати в духовці або готувати на багатті.

Як правило, кулінари готують перші страви із запасом, щоб менше стояти на кухні. Однак часто буває, що приготовлений суп часто прокисає. Разом із Prostoway розповімо, як цього уникнути.

Хитрощі, за допомогою яких перші страви будуть свіжими довше

Каструлю, в якій ви варили або підігрівали молоко в каструлі, краще не використовувати для приготування супів. Бактерії, що містяться в молоці, можуть бути навіть у найменших тріщинах.

Сіль слід додавати до першої страви завжди. Вона природним чином захищає страву від псування.

Слідкуйте, щоб столові прилади завжди були чистими. Слід лише перемішати суп ложкою, на якій є бактерії, щоб він швидко прокис.

Важливо готувати супи зі свіжих та якісних продуктів. Зелень слід попередньо обробити при додаванні до страви. Якщо її не прокип’ятити хоч би 1-2 хвилини, суп прокисне.

Після того, як ви приготували страву, її потрібно прибирати з плити на спеціальну підставку. Зберігати суп краще у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як врятувати прокислий суп. Ці хитрощі допоможуть вам під час вимкнення електрики.