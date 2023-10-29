Для рум’яної випічки: найкращі лайфхаки досвідчених кондитерів

Секрети досвідчених кулінарів

Ароматні булочки — це вагома частина домашньої випічки. Такі булочки, а також пироги, хліб тощо об’єднує те, що їх необхідно змащувати перед тим, як відправляти в духовку.

Якщо почати пекти без попередньої спеціальної обробки, виріб ніколи не вийде рум’яним і ефектним. Разом із Pixelinform розповідаємо про компоненти, які досвідчені кондитери використовують для змащування тіста.

Для апетитного золотистого блиску

Це найпопулярніший варіант. Він простий та ефективний. Потрібно взяти одне середнє куряче яйце, вибити його в миску та розмішати його великою ложкою води. Тоді змастити верх випічки. Приємний вигляд випічки вас здивує.

Для матового відтінку

Якщо ваша ціль — гарна випічка з розкішною матовою скоринкою, вам теж знадобиться яйце. Але розмішати його треба з двома ложками вершків. Можна замінити їх на таку ж кількість молока.

Щоб зберегти веганську складову

Улюблений варіант веганів — оливкова олія. Також це ідеальний варіант для пісної випічки. Олія рятує, коли важливо обійтися без яєць, молока та інших продуктів тваринного походження. Випічка виходить дуже красивою.

Просто оберіть варіант, який вам більше підходить. Також ми розповідали, чим замінити кислі огірки в олів’є.