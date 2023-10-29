Україна перейшла на зимовий час: як перевірити, котра зараз година

Є кілька простих способів перевірити точний час

У ніч на 29 жовтня, тобто в останню неділю жовтня, вся Україна перейшла на зимовий час. Це означає, що стрілки годинника були переведені на годину назад. Начебто все зрозуміло, але щоб не заплутатися в часі і точно знати, котра година, є способи це перевірити.

Як пише "Телеграф", сучасні електронні гаджети, підключені до інтернету, самі визначають точний час та переводять годинник в автоматичному режимі. Однак, якщо раптом гаджет підводить і вам потрібно визначити точний час – скористайтеся одним із способів.

Як перевірити, котра зараз година

Найпростіший спосіб — подивитися в інтернеті. Просто введіть у пошуковому рядку запит про точний час із зазначенням регіону, де ви знаходитесь, і відразу отримаєте відповідь.

Також точно покажуть такі ресурси, як time.is або timenow.in.ua.

Ще один спосіб — набрати з мобільного телефону комбінацію *160# і натиснути виклик. Ви отримаєте повідомлення з точним часом та сьогоднішньою датою. Ця послуга безкоштовна.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо в Україні переводять час і коли це закінчиться. Як виявилось, рішення за нашими депутатами у Верховній Раді.