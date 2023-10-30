Ваша випічка вийде неймовірною: хитрощі роботи з духовкою, про яку мовчать пекарі

Ваша випічка завжди виходитиме

Ароматна випічка радує не лише смакові рецептори, а й дарує дому атмосферу затишку. Будинок завжди асоціюється з приємними та теплими спогадами, смаженими пиріжками або гарбузовою шарлоткою.

Однак не завжди домашня випічка виходить ніжною та м’якою. Для цього важливо не тільки правильно замісити тісто, а й враховувати деякі нюанси безпосередньо при випіканні. Про них разом із Рrostoway і розповімо.

Що потрібно враховувати при випіканні десертів у духовці

Щодо дріжджового тіста, воно дуже не любить протягів. Якщо ви випікаєте щось із нього, не варто часто відкривати духовку – у цьому випадку перепад температури не дасть можливості випічці піднятися.

Завжди пам’ятайте: заготовку з тіста необхідно ставити в розігріту духовку. Для листкового або бісквітного тісту це дуже важлива вимога.

А ось білкове тісто вийде шикарним, якщо випікати десерти за низької температури. Якщо зробити її вище, пиріг може не вийти.

При випіканні десертів пергамент чи форму слід змащувати маслом, чи олією, і посипати манною крупою чи сухарями. Завжди слідкуйте за часом випікання улюблених пирогів, які рекомендують у рецептах.

Скористайтеся цими порадами та приготуйте найсмачніший заливний пиріг з капустою нашвидкуруч за рецептом "Телеграфа". Ваша випічка буде ідеальною.