Без "-ов" комунізм не збудувати: як українців змушували міняти прізвища в СРСР

Російське прізвище дозволяло побудувати успішну кар’єру, а за українську могли репресувати

За часи російської окупації території сучасної України багатьох українців змушували міняти прізвища, щоб вони звучали більш "російськими". І якщо про русифікацію в XVII столітті знають багато хто, то про таке саме явище на початку XX століття говорять не так часто.

Як розповів в інтерв’ю виданню "Суспільне" науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алфьоров, москва активно наполягала на зміні українських прізвищ навіть за часів Другої світової війни.

Зокрема він зазначив, що сьогодні нерідко можна почути прізвища, які мають закінчення на "-ков", наприклад у спікера генштабу росії прізвище звучить як "конашенков". Це, за словами історика, говорить про те, що до прізвища просто додали букву "-в", щоб воно звучало більш "російським".

При цьому особливо активно ці "-в" в кінці лунали у 1942-43 роках, коли багато військовослужбовців отримували звання чи нагороди та автоматично зараховувалися до компартії.

"Буквально расова чистота російської нації навіть у "сім’ї братніх народів" демонструвалася тим, що люди мають бути з російськими прізвищами. Ми фіксуємо це явище як у XVII столітті, так і у ХХ столітті", — сказав Алферов.

При цьому він зазначив, що до Другої світової люди теж часто змінювали закінчення прізвища на російський манер, оскільки це дозволяло "відкрити багато дверей" в СРСР або приховати приналежність до української інтелігенції, дворянства або до діячів УНР, які на той час зазнавали гонінь та репресій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приховують закінчення українських прізвищ. У цьому питанні є багато хибних стереотипів.