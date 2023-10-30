Без "-ов" коммунизм не построить: как украинцев заставляли менять фамилии в СССР

Российская фамилия позволяла построить успешную карьеру, а за украинскую могли репресировать

За время российской оккупации территории современной Украины многих украинцев заставляли менять фамилии, чтобы они звучали более "российскими". И если о русификации в XVII веке знают многие, то о таком же явлении в начале XX века говорят не так часто.

Как рассказал в интервью изданию "Суспільне" научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алфёров, москва активно настаивала на изменении украинских фамилий даже во времена Второй мировой войны.

В частности он отметил, что сегодня нередко можно услышать фамилии, которые имеют окончание на "-ков", например у спикера генштаба россии фамилия звучит как "конашенков". Это, по словам историка, говорит о том, что к фамилии просто добавили букву "-в", чтобы она звучала более "российской".

При этом особо активно эти "в" в конце раздавались в 1942-43 годах, когда многие военнослужащие получали звания или награды и автоматически причислялись к компартии.

"Буквально расовая чистота российской нации даже в "семье братских народов" демонстрировалась тем, что люди должны быть с российскими фамилиями. Мы фиксируем это явление как в XVII веке, так и в ХХ веке", — сказал Алфёров.

При этом он отметил, что до Второй мировой люди тоже часто меняли окончание фамилии на российский манер, так как это позволяло "открыть многие двери" в СССР или же скрыть принадлежность к украинской интеллигенции, дворянству или к деятелям УНР, которые в то время подвергалось гонениям и репрессиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывают в себе окончания украинских фамилий. В этом вопросе есть много ошибочных стереотипов.