Что скрывают в себе окончания украинских фамилий: разрушаем стереотипы

Окончание фамилии может рассказать о происхождении его носителей

Некоторые украинские фамилии могут указывать, что предки их носителей были казаками или являются выходцами из какого-то конкретного региона. В то же время очень распространен стереотип, что в Украине преобладают фамилии, которые заканчиваются на -енко, но это не имеет под собой никаких формальных оснований.

Как пишет эксперт Петр Масляк, по всему миру украинские фамилии ассоциируются с окончанием -енко (Бондаренко, Коваленко, Тищенко). Окончание ко – это от древнего слова "ребенок".

При этом отмечается, что ни в целом по Украине, и в ни одной области фамилии с окончанием на -енко не преобладают. Среди коренных жителей их удельный вес колеблется от 30% в Черниговской области (самый высокий показатель) до 4% во Львовской области (самый низкий показатель). В целом по Украине такие фамилии не превышают 15%. Однако, если брать все украинские фамилии в целом, то фамилии на -енко действительно имеют самый высокий удельный вес.

На втором месте среди украинских фамилий находятся фамилии с окончанием на -ук (Дмитрук, Кравчук, Марчук). До 30% носителей таких фамилий проживает на Волыни (Волынская, Ровенская, Житомирская области). Как и фамилии с окончанием на -енко, фамилии на -ук встречаются по всей территории Украины.

Третье место принадлежит украинским фамилиям на -ский, -цкий, -зький. Стереотип относит их к польским фамилиям. Но это не так. Такие фамилии присущи многим славянским народам и отражают место происхождения первого носителя. Здесь нужно смотреть, какой населенный пункт или местность отражают. Если он расположен на территории Польши, это действительно фамилия польского происхождения, если на территории Македонии, а там таких фамилий очень много, то это фамилия македонского происхождения, если на территории Чехии, то эта фамилия происходит именно оттуда. Миллионы украинцев имеют фамилии типа Хорольский (город на Полтавщине), Уманский (город на Черкасщине), Шпольский (там же), Миргородский (первый носитель этой фамилии происходит из Полтавщины), Нежинский (город на Черниговщине) и т.д.

На четвертом месте среди украинских фамилий – так называемые фамилии "существительные" (Дуб, Колода, Осина, Куница, Стриха и т.д.). Эти фамилии довольно равномерно распространены по всей Украине, хотя преобладают только в Закарпатской области. Очень высок их удельный вес и на Полтавщине. Вообще Полтавщина в средневековье приняла очень много переселенцев из нынешней Закарпатской области, поэтому и в произношении, и в фамилиях полтавчан до сих пор ощущаются закарпатские влияния.

Эксперт отмечает, что с этими четырьмя группами наиболее распространенных украинских фамилий почти все понятно. Гораздо больше проблем возникает тогда, когда посмотреть на десятки, а может и сотни других, тоже подвергающихся систематизации, но какой-то таинственной и не до конца понятной. Одни из них трактуют так, другие по другому. "Скажем, возьмем хотя бы фамилию Масляк. Фамилия кажется "прозрачной" по происхождению. Однако некоторые выводят его он арабского военачальника Масламака, сына халифа и потомка пророка Мухаммеда, воевавшего в Украине в VIII веке нашей эры. Однако это легенды и мифы, а может и правда Древней Украины. Но пойдем дальше – Масляк. Маслак, Маслюк, Маслик, Маслик. В основе лежит масл-, а дальше почему-то чередуются все громкие буквы алфавита. Возьмем практически любую другую основу, абсолютно "непрозрачную" и так или иначе, подставляя поочередно все громкие буквы, создадим украинские фамилии. Как это? Почему так?", — пишет он.

Если взять украинские фамилии с окончанием -но. Дахно, Лахно, Кахно, Махно, Вахно, Тахно. Здесь уже другой подход. Впереди фамилии меняется только одна согласная буква. То есть, берешь ахно и добавляешь к нему поочередно все согласные украинского алфавита и получаешь украинские фамилии.

А украинские фамилии с окончанием на -ман. Германское ман – человек. Бритьман, Сурман, Котьман, Бикман, Бацман. Целые села в Украине, особенно в Полтавской области, имеют такие фамилии. Последнее из них с датского означает "лодочник". Откуда взялись датчане на Полтавщине? Может ли это потомки викингов и этим фамилиям не менее 1500 лет? А фамилии в Полтавской и Киевской областях Демидион, Завизион, Арион, Фарион и т.д. Они тоже очевидно классифицируются по окончании –ион. А полтавские фамилии Хавер, Ивер и похожие на них. Все они встречаются среди регистровых списков казацких полков, а ныне среди крестьян Полтавщины. А сколько лет таким украинским фамилиям как Передерий, Предрий? Две-три тысячи лет или гораздо больше, потому что "передрая" на персидском языке в древности означало "скиф заморский". Вот вам и подтверждение в украинских фамилиях логической преемственности между скифами и украинцами.

"Конца и края нет загадкам украинских фамилий. Бандера, Петлюра. Гелевера, Терефера, Шандры. Таких фамилий с окончанием на -ра много по всей территории Украины. Но что они значит? А фамилии Шудра (Шудря), Рахман, Шатрий? Это же названия каст в Индии. Так какой исторической глубины достигают такие фамилии? Ничего такого даже представить себе в россии или Румынии нельзя. В этих и многих других странах фамилии уже с самого начала производны. Например, Масляков – сын Масляка, то есть первоначальной фамилией является Масляк, а Масляков уже в исторической ретроспективе потомок, а не патриарх-основатель", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские фамилии принадлежали военным. Они возникли от военных чинов на Запорожской Сечи.