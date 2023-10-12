Таких фамилий в Украине единицы: проверьте свою в списке самых редких

Некоторым людям их фамилии очень помогали в жизни

Список украинских фамилий разнообразен и в нем можно встретить как те, которые встречаются чаще всего в нашей стране, так и те, что являются крайне редкими. У их носителей практически нет однофамильцев.

Обладатели таких фамилий к слову, считают что этот факт нередко помогает им по жизни. Об этом пишет ТСН.

Так, к примеру, фамилия Бессмертный/Бессмертная — довольно редкая в нашей стране. Ее носитель по имени Сергей, который является уроженцем Кривого Рога, поделился своей историей из жизни.

"Несколько раз меня фамилия спасала от лишней бумажной волокиты… Мне говорят: "Ой, какая у вас классная фамилия!" и вот мы пошутили, а дальше все, как по маслу. Еще при знакомстве помогает. Например, однажды девушка в шутку сказала, что хотела бы такую фамилию. Везде, где бы я ни работал, меня запоминают", — сказал он.

Также фамилия Кисель-Загорянская считается редкой в Украине. Киевлянка Мария, являющяяся ее носителем, радуется, что у нее почти нет однофамильцев.

"На первом курсе я сдавала экзамен по латыни преподавательнице с фамилией Киселева. Волновалась, а тут она меня спрашивает об истории моей фамилии. Я ей рассказала, она рассказала мне свою. Потом она спросила у меня что-нибудь простенькое, я ответила и получила 4. Оказалось, преподавательница считает, что все производные фамилии Кисель — родственники", — поделилась воспоминаниями Мария.

А вот украинец с фамилией Галилей, наоборот, жалуется, что из-за такой оригинальной фамилии его всегда к доске в школе вызывали первым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, откуда пошли "съедобные" украинские фамилии и те, которые связаны с названиями различных животных.