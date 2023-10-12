Таких прізвищ в Україні одиниці: перевірте своє у списку рідкісних

Деяким людям їхні прізвища дуже допомагали у житті

Список українських прізвищ різноманітний і в ньому можна зустріти як ті, які найчастіше зустрічаються в нашій країні, так і ті, що є вкрай рідкісними. У їх носіїв практично немає однопрізвищників.

Власники таких прізвищ до речі, вважають, що цей факт нерідко допомагає їм у житті. Про це пише ТСН.

Так, наприклад, прізвище Безсмертний/Безсмертна — досить рідкісне в нашій країні. Її носій, на ім'я Сергій, який є уродженцем Кривого Рогу, поділився своєю історією із життя.

"Кілька разів мене прізвище рятувало від зайвої паперової тяганини... Мені кажуть: "Ой, яке у вас класне прізвище!" і ось ми пожартували, а далі все, як по маслу. Ще при знайомстві допомагає. Наприклад, одного разу дівчина жартома сказала, що хотіла б таке прізвище. Скрізь, де б я не працював, мене запам’ятовують", — сказав він.

Також прізвище Кисіль-Загорянська вважається рідкісним в Україні. Киянка Марія, яка є її носієм, радіє, що вона майже не має однопрізвищників.

"На першому курсі я складала іспит з латини викладачці з прізвищем Кисельова. Хвилювалася, а тут вона мене запитує про історію мого прізвища. Я їй розповіла, вона розповіла мені своє. Потім вона запитала у мене щось простеньке, я відповіла й отримала 4. Виявилося, викладачка вважає, що всі похідні прізвища Кисіль — родичі", — поділилася спогадами Марія.

А от українець із прізвищем Галілей, навпаки, скаржиться, що через таке оригінальне прізвище його завжди до дошки в школі викликали першим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, звідки пішли "їстівні" українські прізвища та ті, що пов’язані з назвами різних тварин.