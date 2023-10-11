Не такі й прості: яку таємницю приховують прізвища з закінченням "-чук"

Ці прізвища можуть мати тюркське походження

Багатьох жителів нашої країни останнім часом почала дуже цікавити історія українських прізвищ і в цьому немає нічого дивного, оскільки вони інколи не такі прості, як це може здатися на перший погляд. Наприклад, до таких належать прізвища, що завершуються на "-чук (-юк)".

Як пише ukr.media, ці прізвища з’явилися багато століть тому, коли суфікс "-чук" приєднувався до основних імен, вказуючи на походження, професію або місце проживання людини.

Українські прізвища завжди відображали безліч аспектів життя та характеру людей. Вони могли свідчити про сімейні зв’язки, місце проживання, особливості характеру або навіть зовнішності. Таким чином, з’явилися прізвища, як "Чумаки" (мандрівники до Криму за сіллю), "Співаки" (талановиті виконавці), "Коломийці" (жителі Коломиї), "Ковалі" (майстри-ковалі), "Палії" (артилеристи, що вміло керували гарматами на Запорізькій Січі) та інші. Суфікс "-чук" додавався до прізвища, щоб вказати, що йдеться про сина чи учня цієї людини.

Ця особливість словотвору часто відображала ієрархію та зв’язки в сім’ї. Наприклад, син "Палія" ставав "Палійчуком", а син "Коваля" — "Ковальчуком". Прізвище "Бондарчук" говорило про сімейну професію — бондаря, майстра з виготовлення бочок.

Важливо, що цей суфікс також використовувався для позначення учнів та послідовників. Наприклад, "Ковальчук" міг бути учнем коваля, а не обов’язково його сином.

За однією з версій, українці запозичили суфікс "-чук" з тюркських мов. Через територіальну близькість українці мали досить часті контакти з турками та кримськими татарами. У мовах цих народів є суфікс "чук", який буквально означає когось маленького.

Цікаво, що подібні прізвища із суфіксом "-чук" можна зустріти не лише в Україні, а й в інших слов’янських країнах. Наприклад, у Польщі близько 400 тисяч людей носять прізвища із цим суфіксом. Це свідчить про тісні історичні та культурні зв’язки між народами. Прізвища можуть "кочувати" з країни в країну, відбиваючи культурний вплив та взаємодію народів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі українські прізвища мають спільне коріння з автомобільними брендами. Однак вони рідко зустрічаються в Україні та світі зокрема.