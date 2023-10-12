Ваши предки служили в УПА или были козаками, если фамилия звучит так (список)

Эти фамилии, к слову, встречаются до сих пор.

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, о его происхождении.

"Телеграф" рассказывает о родовых именах, которые могут свидетельствовать о том, что его предки были воинами. Эти фамилии, к слову, встречаются до сих пор.

Среди них:

Атаманенко — так называли вожака казаков, выбранного голосованием;

Джура — оруженосец;

Компаниец — козак легкоконного гетманского полка;

Куринный — от слова "курень";

Сердюк — наемные пехотинцы Запорожского войска;

Сотник — воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;

Хорунжий — прапороносец в Запорожской Сечи, позднее — воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;

Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украине существуют фамилии, которым уже тысячи лет. На примере свой фамилии профессор Масляк объяснил ее происхождение.

Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.