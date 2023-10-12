Ваши предки служили в УПА или были козаками, если фамилия звучит так (список)
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Эти фамилии, к слову, встречаются до сих пор.
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. В частности, о его происхождении.
"Телеграф" рассказывает о родовых именах, которые могут свидетельствовать о том, что его предки были воинами. Эти фамилии, к слову, встречаются до сих пор.
Среди них:
- Атаманенко — так называли вожака казаков, выбранного голосованием;
- Джура — оруженосец;
- Компаниец — козак легкоконного гетманского полка;
- Куринный — от слова "курень";
- Сердюк — наемные пехотинцы Запорожского войска;
- Сотник — воинское звание в Гетьманщине, УНР и УПА;
- Хорунжий — прапороносец в Запорожской Сечи, позднее — воинское звание среди Украинских сечевых стрельцов и в УНР;
- Чотар — младший офицер Украинских сечевых стрельцов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украине существуют фамилии, которым уже тысячи лет. На примере свой фамилии профессор Масляк объяснил ее происхождение.
Также мы сообщали о том, что узнать, откуда родом твои предки, можно по окончанию фамилии. Существует стереотип, что большинство украинских родовых имен заканчивается на "-энко", а фамилии, заканчивающиеся на "-ский", "-цкий", "-жский" исключительно польского происхождения. Однако это не совсем так.