Ваші пращури служили в УПА або були козаками, якщо прізвище звучить так (список)

Ці прізвища, до речі, трапляються досі.

Прізвища українців можуть багато розповісти про свого носія. Зокрема про його походження.

"Телеграф" розповідає про родові імена, які можуть свідчити, що його предки були воїнами. Ці прізвища, до речі, зустрічаються й досі.

Серед них:

Джура — зброєносець;

Компанієць — козак легкоконного Гетьманського полку;

Курінний — від слова "курінь";

Отаманенко — так називали ватажка козаків, обраного голосуванням;

Сердюк — наймані піхотинці Запорізького війська;

Сотник — військове звання в Гетьманщині, УНР та УПА;

Хорунжий — прапороносець у Запорізькій Січі, пізніше — військове звання серед Українських січових стрільців та в УНР;

Чотар — молодший офіцер Українських січових стрільців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні існують прізвища, яким уже тисячі років. На прикладі свого прізвища професор Масляк пояснив її походження.

Також ми повідомляли про те, що дізнатися, звідки родом твої предки можна по закінченню прізвища. Існує стереотип, що більшість українських родових імен закінчується на "енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-жский" виключно польського походження. Однак, це не зовсім так.