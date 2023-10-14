Королевские, царские и ханские фамилии украинцев: проверьте свою

Фамилия может немало рассказать об истории рода своих носителей

Некоторые украинские фамилии несут указание, что предки их носителей были козаками. Другие же являются показателем того, что этот род пошел от королей, царей, или ханов.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Алексеевич Масляк. Он подчеркнул, что история Украины и украинской нации, хотя и в разных временных проявлениях, но на одном и том же географическом месте насчитывает более 8 тысяч лет.

"Никакая другая страна и нация не имеют ничего подобного. Поэтому у нас по сей день сохранилась эта история не в фальсифицированных летописях, а в реальных нынешних фамилиях украинцев. Среди них особое внимание привлекают фамилии славянских, половецких, германских, западноевропейских, арабско-египетских правителей, которые и творили нашу историю тысячелетиями", — пояснил профессор.

Речь о таких фамилиях: Галицкий, Оранский — род западноевропейских королей, Здор — фамилия датских королей, Половецкий — может принадлежать потомкам половецких правителей.

Также фамилии с частицей "хан" указывают на принадлежность предков к ханам — титул азиатских правителей. Это такие фамилии как Трухан/ов, Хандогий, Бохан и тому подобные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, об украинских фамилиях, которые звучат, как названия известных автомобильных брендов. Они являются довольно редкими среди украинцев.