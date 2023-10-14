Королівські, царські та ханські прізвища українців: перевірте своє

Прізвище може чимало розповісти про історію своїх носіїв

Деякі українські прізвища несуть вказівку, що предки їхніх носіїв були козаками. Інші ж є показником того, що цей рід пішов від королів, царів чи ханів.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Олексійович Масляк. Він наголосив, що історія України та української нації, хоч і в різних тимчасових проявах, але на тому самому географічному місці налічує понад 8 тисяч років.

"Жодна інша країна і нація не мають нічого подібного. Тому у нас досі збереглася ця історія не у фальсифікованих літописах, а в реальних нинішніх прізвищах українців. Серед них особливу увагу привертають прізвища слов’янських, половецьких, німецьких, західноєвропейських, арабських, арабських"., які й творили нашу історію тисячоліттями", — пояснив професор.

Йдеться про такі прізвища: Галицький, Оранський — рід західноєвропейських королів, Здор — прізвище датських королів, Половецький — може належати нащадкам половецьких правителів.

Також прізвища з часткою "хан" вказують на приналежність предків до ханів — титул азіатських правителів. Це такі прізвища як Трухан/ів, Хандогій, Бохан тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які звучать, як назви відомих автомобільних брендів. Вони досить рідкісні серед українців.