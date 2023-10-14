Королівські, царські та ханські прізвища українців: перевірте своє
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Прізвище може чимало розповісти про історію своїх носіїв
Деякі українські прізвища несуть вказівку, що предки їхніх носіїв були козаками. Інші ж є показником того, що цей рід пішов від королів, царів чи ханів.
Про це на своєму YouTube-каналі розповів професор, доктор географічних наук, академік Національної академії наук вищої освіти Петро Олексійович Масляк. Він наголосив, що історія України та української нації, хоч і в різних тимчасових проявах, але на тому самому географічному місці налічує понад 8 тисяч років.
"Жодна інша країна і нація не мають нічого подібного. Тому у нас досі збереглася ця історія не у фальсифікованих літописах, а в реальних нинішніх прізвищах українців. Серед них особливу увагу привертають прізвища слов’янських, половецьких, німецьких, західноєвропейських, арабських, арабських"., які й творили нашу історію тисячоліттями", — пояснив професор.
Йдеться про такі прізвища: Галицький, Оранський — рід західноєвропейських королів, Здор — прізвище датських королів, Половецький — може належати нащадкам половецьких правителів.
Також прізвища з часткою "хан" вказують на приналежність предків до ханів — титул азіатських правителів. Це такі прізвища як Трухан/ів, Хандогій, Бохан тощо.
Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які звучать, як назви відомих автомобільних брендів. Вони досить рідкісні серед українців.