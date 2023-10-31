Ви більше не ламатимете голову над цим питанням: чи потрібно мити яйця перед приготуванням

Ці правила знати дуже важливо

Яйця – незамінний продукт на кожній кухні. Вони самі по собі вже є чудовим продуктом, але також це важливий інгредієнт до домашньої випічки, салатів та інших страв.

Довгий час навіть найдосвідченіші кулінари сперечаються, чи слід мити яйця і коли це потрібно зробити. Разом зі Smachnonews розповімо.

Потрібно мити яйця чи ні

Шкаралупа яєць не така чиста, як може здатися на перший погляд, а миття може допомогти видалити зовнішні забруднення та можливі мікроби. Саме тому яйця краще мити перед приготуванням, причому не важливо — ви збираєтеся їх смажити, варити або додавати тісто.

Коли слід мити яйця

Яйця слід мити перед тим, як з них ви щось готуватимете. Річ у тому, що передчасне їх миття до псування продукту.

Запам’ятайте: зберігати яйця краще в окремому контейнері. Причому краще, якщо вони знаходяться якнайдалі від відкритих продуктів.

Як правильно мити яйця

Яйця відправте під проточну воду та акуратно вимийте їх, причому без використання миючих засобів та губок. Після миття обсушіть яйця на паперовому рушнику та використовуйте далі за призначенням.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати яйця у лотку. Ці хитрощі зроблять ваше життя простішим.