Холодильники Haier: на що звертати увагу при виборі

Сучасні холодильники мають широкий функціонал і модельний ряд. На що звернути увагу при виборі? Розберемо на прикладі холодильників бренду Haier.

1. Розмір та обʼєм – важливі параметри вибору

Розмір холодильника – один із ключових факторів вибору. Він впливає на те, де буде розміщено холодильник, і в яку сторону будуть відкриватися дверцята.

Важливо: більшість холодильників мають опцію перенавішування дверцят.

Холодильники Haier оснащені новою технологією ізоляції, шляхом чого виробнику вдалося значно зменшити товщину стінок і розширити корисний об'єм холодильника. Так, моделі холодильників Haier шириною 60 см мають корисний обʼєм до 330 л. А обʼєм холодильників Side-by-Side досягає 514 л.

З асортиментом холодильників Haier можна ознайомитися за посиланням.

2. Компресор – "серце" холодильника

Існують 2 типи компресорів: лінійний та інверторний.

Лінійний працює в циклічному ритмі увімкнення та вимкнення. Після зниження температури він вимикається, потім запускається.

Інверторний працює без зупинок, у підтримувальному температурному режимі.

Холодильники Haier оснащені інверторним компресором Dual Inverter, перевагами якого є економне енергоспоживання, низький рівень шуму, підтримка стабільної температури та довговічність. Гарантія на компресори холодильників Haier – 15 років.

3. Дизайн холодильника: на що звертати увагу?

Haier пропонує широкий вибір холодильників:

дводверні, в яких холодильна та морозильна камери мають окремий простір. До двокамерних холодильників також можна віднести Side-By-Side моделі;

багатодверні холодильники, які пропонують різні комбінації доступу до холодильної та морозильної камер.

Відносно новою категорією холодильників для українського ринку є тридверні моделі, які у зоні морозильної камери мають два ящики, встановлені на металеві полози. Ящики висуваються на 90% своєї глибини. Така конструкція дозволяє при користуванні зберігати холодне повітря та знижує споживання електроенергії на 30%, порівняно з іншими моделями.

Haier має широкий асортимент тридверних холодильників зі стильним дизайном та додатковими функціями (диспенсер, льодогенератор, антибактеріальна система ABT).

4. Додаткові функції

Холодильники Haier мають функції, покликані подовжити життя продуктів:

зона Humidity Zone з оптимальною вологістю для зберігання фруктів і овочів;

з оптимальною вологістю для зберігання фруктів і овочів; ящик Dry Zone з низьким рівнем вологості для ідеального зберігання м'яса, риби та молочних продуктів;

з низьким рівнем вологості для ідеального зберігання м'яса, риби та молочних продуктів; система охолодження No Frost;

світлодіодне освітлення Daylight для рівномірного освітлення всього простору;

для рівномірного освітлення всього простору; антибактеріальна система ABT (Antibacterial Treatment) для боротьби зі шкідливими бактеріями.

Вже 14 років Haier – незмінний лідер на ринку побутової техніки. Бренд пропонує функціональні та сучасні продукти для служби в повсякденному житті, головна характеристика яких – інноваційність та висока якість.