Принесете додому найкращі: як правильно вибирати яйця

Звертайте увагу на ці нюанси при виборі продукту

Яйця – один із найважливіших продуктів на нашій кухні. Ми готуємо з них пишні омлети, різноманітні салати та додаємо в домашню випічку.

Однак не всі знають, що при виборі яєць варто враховувати низку важливих нюансів. Разом із "УНІАН" розповідаємо, як правильно обирати яйця.

На що звернути увагу при виборі яєць

Насамперед огляньте яйця. В обов’язковому порядку переконайтесь у цілісності шкаралупи. Не купуйте тріснуті або розбиті яйця — на шкаралупі чимало шкідливих бактерій, які при зіткненні з сирим яйцем перетворюють його на "бомбу уповільненої дії".

Свіжість яєць легко перевірити вдома. Опустіть яйце в холодну воду: свіже яйце залишиться на дні, тухле спливе.

Варто також навернути на категорію яєць. Їх маркують за кількома критеріями.

Якість та термін зберігання яєць позначають так:

extra – яйця, призначені для експорту;

Д — дієтичні яйця;

А — харчові яйця для експорту;

В — яйця "другого" класу для експорту;

С – столові яйця (їх можна зустріти на прилавках найчастіше).

Також яйця розрізняють за масою:

0 — добірні яйця вищої категорії з найбільшою вагою до 73 г;

1 — перша категорія яєць, вагою до 63 г;

2 — друга категорія, яйця важать до 53 г;

М — найдрібніші яйця, вагою до 45 р., найчастіше їх не продають або віддають дуже дешево.

Ці критерії варто враховувати під час виборів яєць. Особливо це важливо, якщо ви збираєтеся готувати домашній бісквіт або безе.