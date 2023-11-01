Таропрогноз на 2 листопада 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

День повинен бути дуже хорошим

Четвер, 2 листопада 2023 року, обіцяє бути надзвичайно сприятливим днем для нових звершень та проведення часу в сімейному колі.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на другий день листопада. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Світ, Десятка кубків, Вісімка пентаклів

Світ

Вітаємо, адже ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що вже незабаром Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде добрий день для поїздок.

Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Нині саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку цього місяця за картами Таро.