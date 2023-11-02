Такій випічці позаздрить навіть досвідчений пекар: чим змастити пиріжки для золотистої скоринки

Виявляється, все дуже просто та легко

Домашню випічку люблять усі без винятку. Ароматна, з апетитною рум’яною скоринкою, вона завжди привертає погляд і викликає бажання її з’їсти.

Однак не у кожного кулінара з першого разу виходить досягти такого ефекту. Разом із "УНІАН" розповімо, чим змастити пиріжки, щоб вони блищали.

Як правильно змащувати випічку яйцем

Безумовно, це найкращий варіант для надання улюбленим пиріжкам привабливого апетитного кольору. Проте що краще використовувати — білок чи жовток?

Якщо відокремити жовток від білка, збити та нанести на тісто, то пиріжки виходити рум’яними. Однак поверхня пиріжка не буде глянсовою.

А ось якщо використовувати лише білок, то у вас в результаті вийде ідеальний блиск та хрускіт. У цьому випадку варто бути акуратним з кількістю білка — ви можете отримати щільну скоринку, яку складно буде відкусити.

Досвідчені кулінари рекомендують додати у збите яйце трохи топленого вершкового масла. В цьому випадку тісто буде не тільки красивим, але й м’яким та ароматним.

Чим змастити пиріжки, якщо немає яйця

Рослинна або вершкове масло — воно пом’якшує тісто і надає неймовірний аромат. Якщо додати спецій – випічка стане більш пікантною.

Міцний чай робить пиріжки рум’яними та красивими. Блиск випічки у разі залежить від кількості цукру на чаї.

Сметану можна використовувати як самостійно, так і змішавши з цукром, вершковим маслом або борошном. Пропорції можуть бути різними — все залежить від бажаної густини глазурі.

Завдяки молоку у випічки буде рум’яна скоринка. Однак його потрібно використовувати теплим та наносити за кілька хвилин до готовності.

Чим змастити випічку після випікання для ідеальної скоринки

Готові пиріжки можна змастити теплим молоком. Воно пом’якшить занадто щільну скоринку і додасть блиску. Той самий ефект у вершкового масла. Воно зробить пиріжки смачнішими та ароматнішими.

Раніше ми розповідали, що додати у випічку, щоб вона не черствіла. Ваші пироги будуть смачними, пишними та рум’яними.