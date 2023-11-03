Жодна личинка не зіпсує вам каші: як позбутися харчової молі

Вас більше не турбує ця проблема

В умовах ймовірних масованих атак на об’єкти енергосистеми України кожен намагається запастися крупами. Однак іноді господарі стикаються з тим, що у крупах заводиться харчова міль. Харчується вона крупами, цукром, макаронами та сухофруктами.

Варто однієї особи потрапити в упакування, вона зіпсує весь вміст, та й розмножується досить швидко. Разом із "ТСН" розповімо, як позбутися проблеми.

Як вивести харчову міль

Якщо ви побачили хоча б в одному упакувань чи місткостей яйця та личинки харчової молі, а самі метелики вилітають із шафи на кухні – викиньте все у відро для сміття. Туди ж відправте не тільки заражені крупи або борошно, але і всі інші пакування, що контактували з ними.

Помийте кухонні шафи теплою водою із милом. Приділяйте особливу увагу куточкам – личинки люблять ховатися саме там. Не забудьте пропилососити задню частину шафи, а також підлогу кухні.

Не дайте молі потрапити до будинку повторно. Щоб не було "непроханих гостей" не повернулися, не зберігайте харчові продукти в поліетиленових пакетах. Для цього краще використовувати скляні баночки з кришками, які щільно прилягають до стінок.

Спробуйте відправити продукти (крупи, борошно, рис) на кілька днів у морозильник. Там личинки шкідника загинуть.

Поставте на вікна москітні сітки. Так ви знизите можливість потрапляння харчової молі до будинку.

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