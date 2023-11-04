Якщо відкривалку позичили сусідові: чим відкрити банку із консервацією

Ці хитрощі вам знадобляться

Все літо ми займалися консервацією, щоб у холодну пору року поласувати улюбленими помідорами або хрусткими огірками. Тепер нам залишається тільки відкрити баночку та поласувати ними.

Але що робити, якщо спеціальної відкривалки немає під рукою? FoodOboz ділиться секретами, як швидко відкрити банку з консервацією. З цими хитрощами ви впораєтеся з проблемою за кілька хвилин.

Як швидко відкрити банку з консервацією без відкривалки

Спробуйте відкрити банку ножем із дуже міцним лезом. Кінцем потрібно підчепити кришку на стику з банкою, кришка від’єднається і ви легко її знімете.

Спробуйте вдарити об кут стіни чи столу місцем, де кришка прилягає до скла. Цей спосіб вимагає особливої обережності — є серйозний ризик розбити банку.

Найбезпечніший спосіб — просто поставити банку під струмінь теплої води. Варто почекати кілька хвилин і зняти кришку — вона легко від’єднається.

Наступний спосіб також передбачає використання води, але він трохи відрізняється від попереднього. Глибоку ємність наповніть окропом, помістіть туди банку кришкою донизу, зачекайте кілька хвилин, діставайте та відкривайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому вибухають банки з консервацією та чи можна їх урятувати. З цими хитрощами вони простоять до наступного сезону.