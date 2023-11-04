Цвіль зникне за 10 хвилин: простий трюк поверне чистоту герметику в душі

Для прибирання вам не знадобиться агресивна побутова хімія

У будинку від плісняви можуть постраждати різні поверхні. Нерідко грибок покриває силіконовий герметик у душовій кабіні, на щастя, з ним легко впоратися без хімікатів.

Щоб очистити герметик від плісняви, зверніть увагу на простий, але ефективний лайфхак. Про цей спосіб розповідає Express.

Так, для цього трюку вам знадобиться звичайний столовий оцет, вода, розпилювач та стара зубна щітка. Почніть з того, щоб приготувати домашній розчин із рівних частин оцту та води. Змішайте інгредієнти й залийте в пляшку з розпилювачем.

Отриману рідину нанесіть на герметик та залиште на 10 хвилин. За цей час засіб легко знищить грибок. Залишки цвілі почистіть старою зубною щіткою. Останній крок: промийте герметик чистою водою, видаляючи будь-які забруднення, що залишилися.

Лайфхак допоможе без особливих зусиль очистити герметики від плісняви. Бонус методу в тому, що для нього не потрібна побутова хімія, а ключовий компонент — оцет — знайдеться у вас на кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які предмети домашнього вжитку допоможуть у чищенні душового піддону. Ви зможете обійтися без магазинної хімії.