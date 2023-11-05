Просто покладіть ложку на каструлю і позбавтеся популярної проблеми

Вам не доведеться тепер мити посуд та плиту

У процесі приготування їжі кожен з нас може відволіктися з тієї чи іншої причини, і саме на плиті станеться невелика катастрофа. Наприклад, при варінні макаронів або супу вода може витекти та розлитися по всій плиті. В результаті доведеться мити й каструлю, і плиту.

"ТСН" розповідає про одну невелику хитрість, яка допоможе впоратися з цією несподіваною проблемою на кухні. Завдяки цьому лайфхаку замість прибирання на кухні ви насолоджуватиметеся відпочинком.

Що робити, щоб піна не вибігала із каструлі

Вам просто необхідно покласти довгу дерев’яну ложку на обідок каструлі. Саме ця хитрість допоможе запобігти "витіканню" рідини з каструлі на плиту.

Як це працює? Річ у тому, що суха дерев’яна ложка дестабілізує бульбашки піни своєю водовідштовхувальною поверхнею і змушує окріп "відступити". Будьте обережні: якщо ложка нагріється, такий трюк не спрацює. Для такої хитрості також не підходить металева ложка.

Як запобігти "втіканню" піни, якщо немає дерев’яної ложки

Можна подути на поверхню окропу. Ще одна дієва хитрість — змастити краї каструлі рослинним або вершковим маслом. Тоді піна під час закипання утримуватиметься на тому рівні, де знаходиться жир.

Якщо ж плита забруднилася, скористайтеся хитрощами "Телеграфа" для простого миття індукційної плити. Ви не повірите, як легко!