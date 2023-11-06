Майже всі так роблять і помиляються: як правильно використовувати друшляк для промивання макаронів

Хитрий спосіб, що істотно полегшує життя

Друшляк — один з тих обов’язкових речей, без яких неможливо обійтися при приготуванні улюблених макаронів. Однак у більшості випадків кухарі просто виливають на цей кухонний предмет відварені макарони та чекають, доки стіче вода. Пасту після цієї процедури вони повертають назад у каструлю.

Ukr.Media зазначає, що це неправильний спосіб використання друшляка. Злити воду з макаронів можна без особливих проблем і не перекладати макарони з однієї місткості в іншу. Розкажемо про такий метод докладніше.

Як правильно користуватися друшляком при промиванні макаронів

Вся фішка в тому, що макарони після варіння не обов’язково відправляти в друшляк, щоб стекла вода. Просто поставте цей предмет на каструлю як кришку, а потім переверніть місткість. Зайва вода втече, а макарони залишаться у каструлі. Вам не доведеться повторно перекладати відварений продукт у каструлю.

До того ж завдяки цьому лайфхаку кулінару не доведеться тримати в руках одразу два предмети. У такому трюку є ще один плюс – рідина з-під макаронів не розбризкуватимуть на всі боки, і кухня залишиться чистою.

Але цей трюк можна використовувати тільки в тому випадку, якщо діаметр каструлі та друшляка однаковий або діаметр останнього трохи ширший. Якщо друшляк менший за діаметр каструлі, макарони впадуть у раковину.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто одягати друшляк на голову. Використовуйте цей предмет правильно!