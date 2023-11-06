Аромат багатого будинку: як створити приємний запах у квартирі швидко та легко

Розповідаємо, що допоможе ароматизувати повітря у приміщенні

Якщо ви шукали інформацію про те, як наповнити будинок приємним ароматом, ви потрапили туди, куди потрібно. Нікому не подобається неприємний запах у квартирі — звичайно, його можна прибрати за допомогою простого ароматизатора, навіть зробленого самостійно.

Такий захід ефективно допоможе вирішити питання швидко та легко. Нижче ми розповімо про те, як зробити так, щоб у кімнаті пахло кавою та іншими способами покращити аромат у приміщенні.

Як зробити, щоб у квартирі приємно пахло — рекомендації

Насамперед усуньте джерела неприємного запаху:

приберіть з холодильника продукти, що зіпсувалися, і поставте на полицю блюдце з содою, щоб увібралися запахи;

винесіть відро для сміття і вимийте його з мийним засобом або содою з оцтом;

проведіть інспекцію ванної кімнати, витріть насухо вологі місця та замініть несвіжі рушники;

добре провітріть приміщення;

видаліть можливі запахи з каналізації та запобігайте їх появі.

Закип’ятіть у каструлі воду з ароматними травами, апельсиновими кірками чи фруктами (сухофруктами). Пізніше ви зможете пригостити охолодженим компотом гостей або випити його самі.

Щоб у квартирі пахло кавою, обсмажте зерна на сухій сковороді. Обсмажені кавові зерна розсипте по невеликих місткостях та розставте по кімнатах.

Якщо ж у вас є час, вимийте підлогу. Це освіжить повітря у приміщенні.

Чим мити підлогу, щоб був приємний запах — домашні засоби

Ви можете додати у воду:

ефірну олію або настоянку евкаліпта;

кондиціонер для білизни;

яблучний оцет.

Підготуйтеся заздалегідь і купіть засіб для миття підлоги або універсальний засіб для прибирання квартири. Так ви зможете вибрати запах, який триматиметься у вашій оселі після прибирання.

Що купити для приємного запаху у квартирі — список

Щоб ароматизувати повітря в приміщенні, ви можете придбати:

спеціальний дифузор;

ароматичну лампу;

ароматизовані палички;

спрей;

полотняні або паперові ароматичні саше з бажаним наповнювачем.

Пам’ятайте, що ароматизатори дають швидкий, але короткостроковий ефект. Вони просто на якийсь час маскують запах квартири, що походить від меблів, килимів, шпалер і штор.

А щоб у будинку приємно та дорого пахло без додаткових зусиль, необхідно усунути причину виникнення амбре. Читайте в наступній статті, як позбутися запаху старості або просто поліпшити аромат свого житла.