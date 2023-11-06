Аромат багатого будинку: як створити приємний запах у квартирі швидко та легко
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Розповідаємо, що допоможе ароматизувати повітря у приміщенні
Якщо ви шукали інформацію про те, як наповнити будинок приємним ароматом, ви потрапили туди, куди потрібно. Нікому не подобається неприємний запах у квартирі — звичайно, його можна прибрати за допомогою простого ароматизатора, навіть зробленого самостійно.
Такий захід ефективно допоможе вирішити питання швидко та легко. Нижче ми розповімо про те, як зробити так, щоб у кімнаті пахло кавою та іншими способами покращити аромат у приміщенні.
Як зробити, щоб у квартирі приємно пахло — рекомендації
Насамперед усуньте джерела неприємного запаху:
- приберіть з холодильника продукти, що зіпсувалися, і поставте на полицю блюдце з содою, щоб увібралися запахи;
- винесіть відро для сміття і вимийте його з мийним засобом або содою з оцтом;
- проведіть інспекцію ванної кімнати, витріть насухо вологі місця та замініть несвіжі рушники;
- добре провітріть приміщення;
- видаліть можливі запахи з каналізації та запобігайте їх появі.
Закип’ятіть у каструлі воду з ароматними травами, апельсиновими кірками чи фруктами (сухофруктами). Пізніше ви зможете пригостити охолодженим компотом гостей або випити його самі.
Щоб у квартирі пахло кавою, обсмажте зерна на сухій сковороді. Обсмажені кавові зерна розсипте по невеликих місткостях та розставте по кімнатах.
Якщо ж у вас є час, вимийте підлогу. Це освіжить повітря у приміщенні.
Чим мити підлогу, щоб був приємний запах — домашні засоби
Ви можете додати у воду:
- ефірну олію або настоянку евкаліпта;
- кондиціонер для білизни;
- яблучний оцет.
Підготуйтеся заздалегідь і купіть засіб для миття підлоги або універсальний засіб для прибирання квартири. Так ви зможете вибрати запах, який триматиметься у вашій оселі після прибирання.
Що купити для приємного запаху у квартирі — список
Щоб ароматизувати повітря в приміщенні, ви можете придбати:
- спеціальний дифузор;
- ароматичну лампу;
- ароматизовані палички;
- спрей;
- полотняні або паперові ароматичні саше з бажаним наповнювачем.
Пам’ятайте, що ароматизатори дають швидкий, але короткостроковий ефект. Вони просто на якийсь час маскують запах квартири, що походить від меблів, килимів, шпалер і штор.
А щоб у будинку приємно та дорого пахло без додаткових зусиль, необхідно усунути причину виникнення амбре. Читайте в наступній статті, як позбутися запаху старості або просто поліпшити аромат свого житла.