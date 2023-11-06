Навіщо потрібен ящик під духовкою насправді: ви точно цього не знали

Звичайно, там можна зберігати кухонне приладдя. Але це — не єдиний варіант

Для багатьох господарок і господарів нижній ящик внизу плити не несе ніякого іншого функціонального навантаження, окрім як місця, куди можна скласти кілька сковорідок або кришок. Звичайно, після того, як відмили їх від нагару та жиру.

Насправді його призначення зовсім інше. У цьому матеріалі ми розповімо, навіщо потрібен ящик унизу газової плити.

Що зберігати в ящику під духовкою – корисні ідеї

Щоб цей елемент не був просто порожнім простором, у ньому можна тримати:

продукти — цукор, сіль, соду, спеції тощо;

посуд — столові прилади, склянки, чарки, тарілки, блюдця, одноразовий посуд;

кухонні рушники, серветки, фольгу.

Це додаткове зручне та доступне місце, захищене від пилу. З нього можна легко і швидко дістати предмети, які повинні бути у вас завжди під рукою. Особливо, якщо у вас на кухні мало місця.

Для чого потрібен ящик під духовою шафою — мало хто знає

Якщо ж ви не хочете використовувати ящик під плитою для зберігання різних кухонних речей, вас може зацікавити друга функція, яку він може виконувати. Перевірте посібник користувача тієї моделі плити, яка у вас встановлена. У багатьох інструкціях його назва відразу підкаже вам, навіщо він потрібний. "Ящик для підігріву" — пишуть виробники побутової техніки.

Температура в цьому відсіку підвищується під час приготування їжі в духовці та зберігається там тривалий час. Тому, якщо ви не подаєте блюдо до столу одразу, його можна помістити туди. Так ваш кулінарний шедевр не пересохне і не пригорить у розпеченій духовці. Але й не так швидко охолоне, як у разі, якщо просто дістати його та залишити при кімнатній температурі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти у холодильнику майже всі зберігають неправильно. Дізнайтеся з наступної статті, навіщо потрібні нижні ящики в холодильнику.