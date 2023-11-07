Чавунна сковорода більше не пригорятиме: скористайтеся бабусиною хитрістю

У вас є потужна зброя від наболілої проблеми

Безумовно, сковорода з антипригарним покриттям дуже зручна. Однак в арсеналі кулінарів є також і чавунне начиння. Їх люблять за міцність, але ненавидять за те, що їжа часто пригоряє.

Позбутися цієї проблеми допоможе простий спосіб, яким користувалися ще наші бабусі. Разом із "Важно знать" поділимося цією хитрістю.

Як уникнути пригорання чавунної сковорідки

Від популярної проблеми можна позбутися простим трюком — просмаживши сковороду із сіллю перед використанням. Цей процес допоможе створити природне покриття, яке захистить сковороду від пригорання та зробить поверхню гладкішою.

Спочатку поставте сковороду на великий вогонь і посипте на дно сковороди товстий шар грубої солі. Перемішуйте її за допомогою лопатки, щоб вся поверхня вкрилася сіллю. Просмажуйте півгодини, після чого дайте сковороді охолонути та видаліть сіль.

Щоб уникнути надалі пригорання, пам’ятайте, що нагрівати чавунну сковороду необхідно поступово на середньому вогні. Слід зачекати, доки посуд прогріється рівномірно.

Не шкодуйте олії. Пам’ятайте, що чавунна сковорідка вимагає більше олії чи жиру, ніж інші види цього посуду.

Уникайте різких перепадів температур – це може призвести до пригорання. Змінюйте температуру плавно. Після використання сковороду слід витерти за допомогою паперового рушника, потім протріть тонким шаром масла.

Ці прості та ефективні правила допоможуть зробити приготування їжі на сковороді справжнім задоволенням.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися подряпин на сковороді. Вам ця хитрість точно знадобиться.