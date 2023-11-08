Потрясіть та послухайте: як зрозуміти, що яйця зіпсувалися

Ці знання точно вам знадобляться!

Яйця є важливим компонентом багатьох страв. Вони самі по собі вже є смачним і самостійним продуктом, адже ми любимо поласувати повітряною яєчнею. Також яйця є важливим інгредієнтом для ароматної домашньої випічки, різноманітних салатів та інших страв.

Правильно визначити свіжість яєць – це запорука не лише безпеки, а й смаку вашої їжі. Ми разом із "Главредом" розповімо, як перевірити свіжість яєць у домашніх умовах

Як вдома просто і швидко перевірити свіжість яєць

Існує кілька простих способів, які дозволять вам переконатися, що вибрані яйця свіжі. Використовуйте той, що вам подобається більше.

Для першого способу вам необхідно наповнити склянку водою та акуратно опустити в неї яйця. Свіже яйце втопиться на дні та ляже горизонтально, а от якщо яйце підіймається або встає вертикально — воно не свіже.

Спробуйте потрясти яйце. Якщо під час струшування воно видає звук, це також вказує на його свіжість. Свіжі яйця, зазвичай, видають слабкий шум.

Коли ви розбиваєте яйце, зверніть увагу на його жовток. Річ у тому, що прозорий жовток свідчить про свіжість продукту. Водночас каламутний жовток може говорити про те, що яйце втратило свою свіжість.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно мити яйця перед приготуванням. Ви більше не ламатимете голову над цим питанням.