Секретна добавка до дерунів: одна ложка — і картопляники будуть особливо золотистими та ароматними
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Мало хто знає про цей спосіб
Ми розповідали про поширену помилку у приготуванні дерунів. Вона стосується подрібнення картоплі. Тепер ділимось порадами з приготування тіста на картопляники.
Мета будь-якого кулінара, який готує деруни — золотисті та смачні оладки. На Pixelinform розповіли про секрет красивого кольору та апетитності картопляників. Він полягає у використанні додаткового інгредієнта.
Що додати до дерунів
Деруни набувають золотистості та цікавого смаку завдяки одному простому компоненту. Річ йде про звичайну сметану.
Перш за все, сметана у нас асоціюється з дерунами лише як соус. Однак, насправді, трохи соусу варто додати і в тісто для картопляних оладок. Однієї столової ложки сметани буде цілком достатньо.
Саме завдяки сметані подрібнена картопля не посіріє і не втратить вигляд. Деруни будуть виходити рум’яними і точно отримають смачну хрустку скоринку.
А ще завдяки сметані страва буде менш жирною: такі оладки вбиратимуть менше олії під час обсмажування. Також ми розповідали, як приготувати особливо соковиті котлети.