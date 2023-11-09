Рус

Ви не впізнаєте "Шубу": кулінарні трюки, які перетворять салат на ресторанну страву

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Улюблена страва буде ще смачнішою
Улюблена страва буде ще смачнішою. Фото lady.tochka.net

Ви перетворите класичний салат на вишукане частування

Оселедець під "Шубою" — один із найпопулярніших салатів на нашій кухні. Він доречний і на святковому столі та під час сімейного обіду.

Але іноді навіть найулюбленіший салат хочеться урізноманітнити. Разом з Рixelinform розповімо про деякі кулінарні хитрощі, завдяки яким оселедець під "Шубою" перетвориться на ресторанну страву.

Як урізноманітнити смак оселедця під "Шубою"

Кращий салат виходить саме з бочкового оселедця, з якого потрібно вибрати все нутрощі і кістки. Він не зрівняється з жодним готовим філе. Але смак салату можна урізноманітнити і замість оселедця покласти в салат червону рибу або навіть червону ікру.

Зазвичай кулінари радять картоплю та моркву варити окремо від буряка, щоб зберегти її смак та колір. Оскільки це не зовсім зручно, досвідчені шеф-кухарі запікають овочі в духовці або готують у пароварці.

Який шар у улюбленому салаті перший – давня суперечка кулінарів. Спробуйте першим шаром покласти картоплю, потім рибу та здивуйтеся результату!

Досвідчені кулінари радять замість звичайної цибулі взяти червону салатну. Річ у тому, що цей сорт не такий гіркий, пекучий та різкий.

Якщо ж червона салатна цибуля відсутня, то ошпарте окропом білу, витримайте трохи в лимонному соку, злийте надлишки та використовуйте для салату. Вийде смачно!

Урізноманітнити смак можна і маринованою цибулею. Просто змішайте 2 щіпки солі, 1/2 ч.л. цукру, 1 ст. л. столового оцту і 200 мл води, потримайте трохи в суміші дві середні цибулини та додайте в салат.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як ще можна покращити смак оселедця під "Шубою". Ваша улюблена страва буде ідеальною!

Теги:
#Оселедець під шубою #Лайфхак