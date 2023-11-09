Ви не впізнаєте "Шубу": кулінарні трюки, які перетворять салат на ресторанну страву

Ви перетворите класичний салат на вишукане частування

Оселедець під "Шубою" — один із найпопулярніших салатів на нашій кухні. Він доречний і на святковому столі та під час сімейного обіду.

Але іноді навіть найулюбленіший салат хочеться урізноманітнити. Разом з Рixelinform розповімо про деякі кулінарні хитрощі, завдяки яким оселедець під "Шубою" перетвориться на ресторанну страву.

Як урізноманітнити смак оселедця під "Шубою"

Кращий салат виходить саме з бочкового оселедця, з якого потрібно вибрати все нутрощі і кістки. Він не зрівняється з жодним готовим філе. Але смак салату можна урізноманітнити і замість оселедця покласти в салат червону рибу або навіть червону ікру.

Зазвичай кулінари радять картоплю та моркву варити окремо від буряка, щоб зберегти її смак та колір. Оскільки це не зовсім зручно, досвідчені шеф-кухарі запікають овочі в духовці або готують у пароварці.

Який шар у улюбленому салаті перший – давня суперечка кулінарів. Спробуйте першим шаром покласти картоплю, потім рибу та здивуйтеся результату!

Досвідчені кулінари радять замість звичайної цибулі взяти червону салатну. Річ у тому, що цей сорт не такий гіркий, пекучий та різкий.

Якщо ж червона салатна цибуля відсутня, то ошпарте окропом білу, витримайте трохи в лимонному соку, злийте надлишки та використовуйте для салату. Вийде смачно!

Урізноманітнити смак можна і маринованою цибулею. Просто змішайте 2 щіпки солі, 1/2 ч.л. цукру, 1 ст. л. столового оцту і 200 мл води, потримайте трохи в суміші дві середні цибулини та додайте в салат.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як ще можна покращити смак оселедця під "Шубою". Ваша улюблена страва буде ідеальною!