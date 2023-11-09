Один інгредієнт, який всі додають неправильно: український кухар розкрив секрет найкращих сирників

Все залежить від тіста на сирники

Ми розповідали, як приготувати смачні сирники без борошна. Там секрет полягає у тому, щоб додати замість борошна манку, яка зліплює сирники, але не забиває їх, як борошно. Але навіть з борошном можна приготувати дуже смачні та пишні сирники.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів український кухар Андрій Клюс. Він підкреслив кілька дуже важливих моментів у приготуванні, про сякі мало хто знає.

Як додавати яйця у сирники

Помилка, за словами кухаря, полягає у тому, що кулінари додають у сирники цілі яйця. Це дуже розріджує тісто, і тому, щоб надати йому потрібної консистенції, треба сипати багато борошна.

Зовсім інша річ — додати лише жовтки. В жовтку — грубо кажучи, жир, в білку — вода. Жир потрібен, щоб скріпити масу, надати їй текстури. А яєчний білок лише додасть води, яку потім доведеться загущувати борошном.

Також треба подбати, щоб сир на сирники був максимально сухим. Якщо у вас інший сир, то з нього потрібно забрати всю зайву воду. Для цього знадобиться звичайнісінька марля — просто відкинути на неї сир і дати рідині стекти під впливом гравітації.

З цим простим правилом борошна можна буде додавати зовсім трохи. В основному, додавати його слід маленькими порціями, поки не буде вдала густа консистенція.

Тому просто візьміть жовтки. А з білків потім можна буде приготувати смачний меренговий рулет. Також ми ділились рецептом чудернацьких кубічних сирників.