Відповідь знають тільки найзатятіші кулінари: якою стороною потрібно класти фольгу на деко

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Кулінари часто використовують алюмінієву фольгу для приготування найрізноманітніших страв. Це незамінна річ на кухні — вона утримує воду, поступово розподіляє температуру при запіканні та не пропускає жир. В результаті у вас вийде соковита і смачна страва.

У алюмінієвої фольги існує матова та глянсова поверхні. Цей факт дуже плутає більшість людей. Навіть найдосвідченіший кулінар не завжди знає, як загорнути продукт чи застелити деко, щоб не зіпсувати страву. Разом з OBOZ.UA розберемося, чи є різниця між матовою та глянсовою поверхнею фольги та як правильно її використовувати.

Якою стороною на деко необхідно покласти фольгу

Насправді ж не має значення, якою стороною класти фольгу: матову або глянцеву. Кінцевий продукт за смаковими якостями буде однаковим і в першому і другому випадку.

Важливо щільно загорнути продукт у фольгу, щоб усередину не потрапило повітря. Річ у тому, що повітря тільки збільшить час приготування страви.

До речі, фольгу можна використовувати не тільки для запікання, але і для зберігання готових страв. Глянсова поверхня частково відбиває світло та тепло, а матова – поглинає тепло.

Тому оберніть готову страву глянсовою стороною всередину, щоб вона довше залишалася теплою. Тоді вам не доведеться розігрівати його знову.

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