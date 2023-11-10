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Відповідь знають тільки найзатятіші кулінари: якою стороною потрібно класти фольгу на деко

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вам точно знадобляться ці знання
Вам точно знадобляться ці знання. Фото obozrevatel.com

Відповідаємо на питання, що точно вас цікавить

Кулінари часто використовують алюмінієву фольгу для приготування найрізноманітніших страв. Це незамінна річ на кухні — вона утримує воду, поступово розподіляє температуру при запіканні та не пропускає жир. В результаті у вас вийде соковита і смачна страва.

У алюмінієвої фольги існує матова та глянсова поверхні. Цей факт дуже плутає більшість людей. Навіть найдосвідченіший кулінар не завжди знає, як загорнути продукт чи застелити деко, щоб не зіпсувати страву. Разом з OBOZ.UA розберемося, чи є різниця між матовою та глянсовою поверхнею фольги та як правильно її використовувати.

Якою стороною на деко необхідно покласти фольгу

Насправді ж не має значення, якою стороною класти фольгу: матову або глянцеву. Кінцевий продукт за смаковими якостями буде однаковим і в першому і другому випадку.

Важливо щільно загорнути продукт у фольгу, щоб усередину не потрапило повітря. Річ у тому, що повітря тільки збільшить час приготування страви.

До речі, фольгу можна використовувати не тільки для запікання, але і для зберігання готових страв. Глянсова поверхня частково відбиває світло та тепло, а матова – поглинає тепло.

Тому оберніть готову страву глянсовою стороною всередину, щоб вона довше залишалася теплою. Тоді вам не доведеться розігрівати його знову.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у морозильну камеру класти харчову фольгу. Такий лайфхак допоможе заощадити багато часу на збиранні холодильника.

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