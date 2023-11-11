Цих помилок ніколи не допускають кухарі – і млинці у них ніколи не рвуться

Ці поради вам точно знадобляться

Навряд чи хтось відмовиться від тонких мереживних млинців. Ніжні, тонкі та ароматні, вони здатні вгамувати голод і подарувати неймовірне гастрономічне задоволення. Ми подаємо їх до сніданку як самостійну страву або загортаємо в млинці різні начинки.

Однак дуже часто навіть найдосвідченіші кулінари стикаються з тим, що млинці рвуться при загортанні в них начинки. Разом з "Важно знать" поділимося частими помилками, через які млинці рвуться під час загортання начинки.

Основні помилки, через які рвуться млинці при загортанні в них начинки

Найчастіша помилка – це недостатня кількість борошна в тісті. Намагайтеся уникати занадто рідкого тіста, використовуйте лише перевірені рецепти з точними пропорціями інгредієнтів. Якщо ж робите на око, будьте уважні — можливо вам знадобиться трохи більше борошна, ніж ви планували спочатку.

Ще одна поширена помилка — випікати млинці відразу після замішування тіста. Річ у тому, що тісту необхідно трохи відпочити, тому залиште його відпочивати хоча б на півгодини. Млинці стануть еластичнішими та в них буде легше загорнути начинку.

Ще одним фактором, що впливає на якість млинців, є надлишок цукру в тісті. Якщо у ваших млинцях занадто багато цукру, то велика ймовірність, що вони порвуться. Слідкуйте за кількістю цукру і не перестарайтеся.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до тіста, щоб млинці не порвалися. Завдяки цим хитрощам ваша страва буде ідеальною.