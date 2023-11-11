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Цих помилок ніколи не допускають кухарі – і млинці у них ніколи не рвуться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ваші млинці будуть ідеальними
Ваші млинці будуть ідеальними. Фото shuba.life

Ці поради вам точно знадобляться

Навряд чи хтось відмовиться від тонких мереживних млинців. Ніжні, тонкі та ароматні, вони здатні вгамувати голод і подарувати неймовірне гастрономічне задоволення. Ми подаємо їх до сніданку як самостійну страву або загортаємо в млинці різні начинки.

Однак дуже часто навіть найдосвідченіші кулінари стикаються з тим, що млинці рвуться при загортанні в них начинки. Разом з "Важно знать" поділимося частими помилками, через які млинці рвуться під час загортання начинки.

Основні помилки, через які рвуться млинці при загортанні в них начинки

Найчастіша помилка – це недостатня кількість борошна в тісті. Намагайтеся уникати занадто рідкого тіста, використовуйте лише перевірені рецепти з точними пропорціями інгредієнтів. Якщо ж робите на око, будьте уважні — можливо вам знадобиться трохи більше борошна, ніж ви планували спочатку.

Ще одна поширена помилка — випікати млинці відразу після замішування тіста. Річ у тому, що тісту необхідно трохи відпочити, тому залиште його відпочивати хоча б на півгодини. Млинці стануть еластичнішими та в них буде легше загорнути начинку.

Ще одним фактором, що впливає на якість млинців, є надлишок цукру в тісті. Якщо у ваших млинцях занадто багато цукру, то велика ймовірність, що вони порвуться. Слідкуйте за кількістю цукру і не перестарайтеся.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до тіста, щоб млинці не порвалися. Завдяки цим хитрощам ваша страва буде ідеальною.

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#Млинці #Лайфхак