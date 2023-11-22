Неприємний запах у пральній машині: прості хитрощі, як вирішити проблему

Кмітлива господиня усуне їдкі аромати у пральній машині самостійно

Ми вже розповідали, як правильно позбутися подряпин на мобільному телефоні. А сьогодні хочемо з вами поділитися простими методами, які допоможуть усунути запахи у пральній машині.

Як виявилося, позбутися поширеної побутової проблеми, пов'язаної із ароматами у пральній машині, — дуже просто в домашніх умовах, пише Prostoway. Неприємні запахи в пральній машині виникають через дію грибка та накип в ємностях для порошку та інших деталях пристрою.

Але будь-яка кмітлива господиня може впоратися з поширеною проблемою самостійно.

Прання без білизни

Варто спробувати зробити звичайне прання без білизни та порошку при високій температурі. До речі, таку процедуру радять проводити не частіше ніж один раз на місяць. Це дуже простий спосіб нейтралізувати неприємні запахи та знищити мікроби.

Сода — найкраща помічниця

Можна скористатися народним методом та додати кілька ложок соди у відсік для порошку та включити на режим прання при 90 градусах. Сода прибирає наліт та грибок. Такий метод можна розглядати як профілактику.

Лимонна кислота

Лимонна кислота також може ефективно допомогти. Варто додати кілька ложок до пральної машини, а якщо прогресу немає — спробуйте змішати соду і лимонну кислоту.

Дезінфекція

Багато хто додає засоби для відбілювання для очищення пральних машин, справа в тому, що вони мають антибактерицидні властивості та добре сприяють дезінфекції пральної машини.

Оцет

Також для усунення запаху в пральній машині порівняно неважко користуватися оцтом. Він допоможе усунути накип і наліт у механізмах та добре продезінфікує машину. Достатньо додати 2 столові ложки оцту в лоток і поставити на прання при 90 градусах.

Миючий засіб

Неприємний запах може бути пов’язаний із забрудненням гумової манжети барабана. Бруд і цвіль переважно застигає у складках. Відповідно потрібно протерти манжету губкою з миючим засобом, а якщо це не допоможе – замінити манжету.

Раніше "Телеграф" писав, як можна зберігати продукти у пральній машині під час блекауту. Цей метод дуже корисний, якщо перестане працювати холодильник.