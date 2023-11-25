Що не можна робити на Клима Холодного 25 листопада, щоб не залишитись без грошей

Наші пращури молились святому апостолу Клименту I

Згідно з новоюліанським календарем, у суботу, 25 листопада (раніше 8 грудня), у православній церкві вшановується пам’ять папи Римського Климента I, одного з апостолів з числа сімдесяти. У народному календарі цей день відомий як Клим Холодний.

Наші предки зверталися до святого апостола Климента I, молитовно просивши про захист від хвороб та суворих морозів. Заморозки могли нашкодити як дітям, так і дорослим, а також завдати шкоди плодовим деревам, домашнім тваринам та худобі.

Жінки 25 листопада зазвичай приділяли час прядінню, в’язанню чи вишиванню, вважаючи, що ці заняття принесуть користь. Під час різдвяних ярмарків вони могли продати свої вироби — шерсть, трикотажні та вишиті роботи, щоб отримати кошти на купівлю потрібних товарів для дому.

Що не можна робити 25 листопада

Скаржитися на холод — злі духи можуть послати пристріт чи хворобу.

Давати гроші в борг — можуть не повернуться, а дружбі настане кінець.

Лізти в чужі справи, давати непрохані поради — можна залишитися без грошей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Тепер українці святкують великі церковні свята із фіксованими датами разом із європейцями.