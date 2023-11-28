Викидати не доведеться: як подарувати нове життя старому смартфону

Застарілі моделі смартфонів можна по-новому застосувати на практиці

Нещодавно ми розповідали, які пилади варто вимикати на ніч, а сьогодні хочемо поділилися хитрощами, як ефективно використовувати старий смартфон після купівлі нового гаджета. Не секрет, що моделі смартфонів постійно оновлюються, а старі версії відходять на другий план.

Фахівці наголошують, що ті моделі смартфонів, які традиційно лежать на віддаленій полиці чи в шафі, потрібно застосовувати для інших потреб, про це пише "Апостроф". Знайти застосування такій техніці дуже легко, принаймні, є кілька варіантів, які подарують нове життя застарілим гаджетам.

Використання в автомобілі

Якщо гаджет старий, але добре працює, то його можна застосовувати у транспорті як відеореєстратор та навігатор. Це позбавить водія необхідності витрачатися на спеціальний пристрій. Також це дозволить не навантажувати новий смартфон.

Аудіо- або відеоплеєр

Використовуйте як аудіо- або відеоплеєр старий гаджет. Так не доведеться витрачати батарею основного смартфона, якщо вам кортить послухати музичні композиції та переглянути фільми. Цю роботу можна доручити старому пристрою.

Пульт

Гаджет може стати пультом дистанційного керування. Для цього варто встановити відповідну програму. За допомогою пристрою можна буде на відстані перемикати канали на телевізорі, а також задіяти до роботи інші пристрої. Відтак, поломка основного пульта, не стане великою проблемою.

Раніше "Телеграф" писав про корисні поради для тих, у кого часто зависає телефон. Експерти рекомендують періодично вимикати та заново вмикати смартфони, навіть якщо ті працюють справно.