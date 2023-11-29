Як заощадити заряд смартфона: прості лайфхаки для кращого життя

І бюджетні моделі, і дорогі варіанти смартфонів можуть швидко розряджатися

Старі смартфони аж ніяк не потрібно викидати — ви це знаєте, а ось подбати, щоб ваш гаджет добре тримав зарядку, варто. Чимало людей стикалися з проблемою, коли смартфони, які нібито заряджалися ще вранці, насилу "тягли" до вечора – ця проблема характерна як для бюджетних моделей, так і дорогих варіантів гаджетів.

Як можна швидко поліпшити автономність свого гаджета, щоб ваше життя було спокійним з телефоном у кишені, пише УНІАН. Без підзарядки ваш "друг" точно протримається довше.

Режим економії енергії

Дехто ігнорує цей режим, навіть якщо заряд батареї смартфона опускається нижче 20%. Він суттєво зменшує кількість енергії, яку поглинає ваш пристрій.

Вимкнути геолокацію

Додатки на смартфоні відстежують ваше місце розташування, щоб вам було зручно ними користуватися. Ця функція потужно працює на розрядку акумулятора телефону і відповідно скорочує термін його служби.

Правильне рішення – вимикнути геолокацію. Для цього відкрийте налаштування та знайдіть розділ "Місцезнаходження" чи "Служби локації".

Задіяти темний режим

На Android, як і на iPhone, є темний режим. Він не лише дбає про ваші очі, а й збільшує автономність смартфона.

Проте цей лайфхак працює лише на смартфонах з OLED-екранами. Тому власникам девайсів з IPS-дисплеєм такий варіант не стане в нагоді.

Адаптивна зарядка

Ця опція дасть змогу оперативно зарядити телефон та подбає про збереження акумулятора.

Якщо ваш смартфон заряджається протягом всієї ночі, виставляєте час будильника. Гаджет працюватиме таким чином, щоб акумулятор зарядився рівно на 100% за декілька хвилин до спрацьовування будильника.

Тому краще, щоб вона завжди була активованою. На Android ця функція називається "Адаптивна зарядка", а на iOS – "Оптимізована зарядка".

Раніше "Телеграф" писав, які прилади варто вимикати з розетки на ніч. "Сплячий режим" техніки може спустошити ваш гаманець.