Звички, які шкодять вашому телефону: що потрібно знати

Кілька факторів можуть зіпсувати життя телефону

Взимку вберегти телефон від переохолодження дуже просто. А якщо ваш смартфон працює не так довго, як ви планували, то варто замислитися над тим, що ви робите не так.

Що ж укорочує життя телефону, не дає йому можливості повноцінно працювати та радувати свого господаря, про це інформує NV. Якщо завчасно подумати над тими помилками, які ви повторюєте, то проблеми обійдуть стороною і вас, і ваш телефон.

Ось головні помилки.

Не оновлюєте телефон

Якщо не вдасться оновити операційну систему та програми телефону, це може викликати проблеми із сумісністю, уразити безпеку та порушити продуктивність.

Надвелика кількість програм

Забагато програм у фоновому режимі можуть уповільнити продуктивність гаджета та швидше розрядити акумулятор.

Неоригінальні зарядні пристрої

Використання зарядного пристрою, який є нерідним для телефона, може пошкодити акумулятор та викликати додаткові проблеми.

Не очищуєте кеш

У кеш-пам'яті вашого телефону зберігаються тимчасова інформація. Якщо її не очищати регулярно, це може гальмувати роботу техніки та викликати інші проблеми.

Перезарядка батареї

Зарядка батареї може уразити внутрішні компоненти, а це може спричинити остаточне скорочення терміну роботи телефона. Якщо акумулятор заряджався протягом тривалого часу, це скоротить термін його служби.

Чохол та захисна плівка

Відсутність чохла чи захисної плівки для екрана збільшить ризик пошкодження гаджета у випадку, якщо він впаде або матиме подряпини.

Якщо ви не любите чохли на телефоні, то вам все одно варто замислитися над питанням захисту екрана. Захисна плівка допоможе зменшити ризик пошкодження екрана телефону. Ви, до речі, зможете згодом покращити вартість перепродажу, не маючи подряпин на екрані.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно відключати інтернет на ніч. Фахівці запевняють, що вимикати Wi-Fi дуже важливо на сматфоні.