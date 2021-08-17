Ранок почався з бурі - у Львові борються з наслідками стихії (фото, відео)

Ранок у Львові почався не з кави, а з чималого буревію.

О пів на сьому ранку 17 серпня Львів накрив сильний буревій. Про стихію напередодні попереджали метеорологи.

За повідомленням міськради Львова стихія повалила дерева у Шевченківському, Галицькому та Залізничному районах, такж обвалилося багато гілля.

Через негоду знеструмлювали міський електротранспорт аби уникнути негараздів. За поточними даними, на 10 годину ранку, у двох будинках стихія пошкодила дах.

Міські мешканці діляться в соціальних мережах чисельними кадрами розгулу буревію та дощу.

Комунальні служби Львова вже почали очищувати місто від наслідків буревію.

Комунальні служби Львова прибирають гілля

За інформацією Львівобленерго, без електрики залишились 123 населені пункти повністю та 68 частково в області.

Ранкова гроза у Львові не остання — на 17 серпня метеорологи спрогнозували на весь день дощі та шквали. Пориви вітру очікуються до 22 метрів на секунду, місцями варто чекати граду.

Раніше негода накривала інші регіони України. "Телеграф" повідомляв про те, що негода завітала на курорти Азовського моря, зокрема в Кирилівку.