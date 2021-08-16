Погода в Україні: де збережеться спека і які регіони накриє грозовий фронт

На заході країни пройдуть грозові дощі.

В Україні в найближчі дні збережеться спекотна погода, вдень місцями до +33°. Лише на заході країни пройдуть грозові дощі.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Так, 17 серпня, у всіх областях західної України очікуються дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +15…+17°, вдень +23…+25°. У Чернівецькій та Хмельницькій областях вдень до +27°. А у Вінницькій області до +32°.

У північних та центральних регіонах встановиться суха і спекотна погода. Температура вночі +17…+19°, вдень +31…+33°. Вітер південний, 5-10 м/с.

На сході країни без істотних опадів, вночі +16…18°, вдень +30…+32°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

На півдні та в Криму сонячно, без опадів. Температура вночі +18…20°, вдень +30…+32°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок, 17 серпня, малохмарна погода, температура вночі +17…+19°, вдень +31…+33°.

Прогноз погоди на 17 серпня, фото: meteo.gov.ua

У середу, 18 серпня, погода в Україні істотно не зміниться, лише грозовий фронт переміститься на центральну Україну. Тому на більшій частині території країни очікуються грозові дощі. Температура вночі +17…+19°, вдень +30…+32°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 18 серпня, фото: meteo.gov.ua

У столиці 18 серпня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +17…+19°, вдень +24…+26°.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на найближчий тиждень і розповіли, коли в Україні істотно зміниться погода.