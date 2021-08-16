Погода в Украине: где сохранится жара и какие регионы накроет грозовой фронт

На западе страны пройдут грозовые дожди.

В Украине в ближайшие дни установится жаркая погода, днем местами до +33°. Лишь на западе страны пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

Так, 17 августа, во всех областях западной Украины ожидаются дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +15...17°, днем +23...+25°. В Чернивецкой и Хмельницкой областях днем до +27°. А в Винницкой области до +32°.

В северных и центральных регионов установится сухая и жаркая погода. Температура ночью +17...+19°, днем +31...+33°. Ветер южный, 5-10 м/с.

На востоке страны без существенных осадков, ночью +16...18°, днем +30...+32°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

На юге и в Крыму солнечно, без дождей. Температура ночью +18...20°, днем +30...+32°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник, 17 августа, малооблачная погода, температура ночью +17...+19°, днем +31...+33°.

Прогноз погоды на 17 августа, фото: meteo.gov.ua

В среду, 18 августа, погода в Украине существенно не изменится, лишь грозовой фронт переместится на центральную Украину. Поэтому на большей части территории страны ожидаются грозовые дожди. Температура ночью +17...+19°, днем +30...+32°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 18 августа, фото: meteo.gov.ua

В столице 18 августа ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +17...+19°, днем +24...+26°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю и рассказали, когда в Украине существенно изменится погода.