Потоп в Кирилівці і кисільні береги в Одесі: погода знову затьмарює відпочинок на українських курортах (фото, відео)

У 2021 році погодні умови не дають туристам спокійно відпочити на українських курортах - так Кирилівку в Запорізькій області, пляжі якої знову заполонили медузи, затопило після сильних злив, а в Лузанівці (Одеська область) берег суцільним килимом покрили водорості.

Про надзвичайну ситуацію в Кирилівці у неділю, 8 серпня, повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Як і прогнозував Укргідрометцентр, в суботу, 7 серпня, в Кирилівці пройшли зливи, що затопили вулиці та будинки.

Як кажуть в ДСНС, на вулиці Приморський бульвар вода затопила 3 приватних домоволодіння.

Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали близько 600 куб.м води.

За їх словами, ДСНС виділила для ліквідації наслідків негоди 1 одиницю техніки, 3 мотопомпи та 6 членів особового складу.

В результаті повені ніхто з жителів затопленої Кирилівки не постраждав.

Також в мережі з'явилося відео пляжу в Лузанівці Одеської області, на якому можна побачити, що берег Чорного моря повністю встелений водоростями. Звичайно ж, відпочивати там зараз вкрай некомфортно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня в Бердянську через зміну напрямку вітру до узбережжя затоки припливли тонни зелених водоростей.

Нагадуємо, що в Азовському морі в Бердянську знову навала медуз - вода перетворилася в желе.