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Потоп в Кирилівці і кисільні береги в Одесі: погода знову затьмарює відпочинок на українських курортах (фото, відео)

Потоп в Кирилівці і кисільні береги в Одесі: погода знову затьмарює відпочинок на українських курортах (фото, відео)
Оновлено 16:15 Сьогодні Телеграф zp.dsns.gov.ua/

У 2021 році погодні умови не дають туристам спокійно відпочити на українських курортах - так Кирилівку в Запорізькій області, пляжі якої знову заполонили медузи, затопило після сильних злив, а в Лузанівці (Одеська область) берег суцільним килимом покрили водорості.

Про надзвичайну ситуацію в Кирилівці у неділю, 8 серпня, повідомляє пресцентр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Як і прогнозував Укргідрометцентр, в суботу, 7 серпня, в Кирилівці пройшли зливи, що затопили вулиці та будинки.

Потоп

Як кажуть в ДСНС, на вулиці Приморський бульвар вода затопила 3 приватних домоволодіння.

Потоп

Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали близько 600 куб.м води.

Потоп

За їх словами, ДСНС виділила для ліквідації наслідків негоди 1 одиницю техніки, 3 мотопомпи та 6 членів особового складу.

Потоп

В результаті повені ніхто з жителів затопленої Кирилівки не постраждав.

Потоп

Також в мережі з'явилося відео пляжу в Лузанівці Одеської області, на якому можна побачити, що берег Чорного моря повністю встелений водоростями. Звичайно ж, відпочивати там зараз вкрай некомфортно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня в Бердянську через зміну напрямку вітру до узбережжя затоки припливли тонни зелених водоростей.

Нагадуємо, що в Азовському морі в Бердянську знову навала медуз - вода перетворилася в желе.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Одесса, Потоп, Запорізька область, Водорости, Кирилівка, Лузанівка.
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