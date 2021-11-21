На заводі, що виготовляє кисень для хворих на COVID-19 НП: чули вибух (фото)

Пожежних на територію заводу не пустили.

У Львові на заводі з виробництва кисню пролунала гучна бавовна.

Про це повідомив керівник громадсько-політичного руху "Варта" Ігор Зінкевич.

За його словами, вибух було чутно близько 14:10, до місця тут же прибули пожежники, проте на територію заводу їх не пустили.

"Пожежі немає, але на заводі видно, як вилетіли вікна", — повідомив він.

"Львівський хімічний завод", про який йдеться, розташований на вулиці Рахівській, 16. Він є найбільшим на Заході України виробником газів та газових сумішей. У тому числі там виробляється і кисень для лікарень, де лікують пацієнтів із COVID-19.

Крім того, там виробляють інші газові суміші для потреб технічних і харчових підприємств.

Наприкінці жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що він зупинив свою роботу, через що кисень для лікарень у західних регіонах довелося закуповувати у Польщі. Це, за його словами, буде швидшим, ніж везти його з інших областей.

Втім, на самому заводі цю інформацію спростували та заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.