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Стало зле після хокейного матчу: на Львівщині - масове отруєння дітей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Новояворівську масово потруїлися діти Новина оновлена 12 грудня 2021, 11:58
У Новояворівську масово потруїлися діти

Чотирьох неповнолітніх довелося госпіталізувати

На Львівщині десятеро дітей звернулися у лікарню після того, як відвідали хокейний матч. З’ясувалося, що неповнолітні отруїлися невідомою речовиною.

Як повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, інцидент стався в суботу, 11 грудня, близько 21:00 години.

Зʼясувалося, що група дітей вдень відвідала хокейний матч на "Льодовій арені", яка знаходиться по вулиці Шевченка, 5 у місті Новояворівськ.

Діти відвідували Льодовий палац у Новояворівську
Діти відвідували Льодовий палац у Новояворівську

По завершенню матчу 10 дітей зі скаргами на погане самопочуття звернулися до Новояворівської районної лікарні, а чотирьох з них довелося госпіталізувати. Попередній діагноз — отруєння невідомою речовиною.

Причини та обставини інциденту встановлюються, а інформацію повідомили у відповідні служби.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в областях України останнім часом побільшало випадків отруєнь серед дітей. Так, на Луганщині стало зло вихованцями школи-інтернату — дітей нудило та була значно підвищена температура. А на Житомирщині 11 дітей отруїлися хімічними речовинами у гімназії.

Теги:
#Львівська область #Отруєння #Діти #Новояворівськ
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