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Заборони та обмеження повертаються: Львівщина посилює карантин

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Карантин посилюється Новина оновлена 30 січня 2022, 20:05
Карантин посилюється

Львівська область вибилася у лідери з поширення коронавірусу.

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Львівській області з понеділка, 31 січня, будуть посилені карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба місцевої облдержадміністрації.

Згідно з оприлюдненими даними, нові правила почнуть діяти з 00.00 31 січня. Ними будуть заборонені:

  1. прийом відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе), крім продажу продукції на винесення чи адресної доставки;
  2. діяльність непродовольчих ринків;
  3. прийом відвідувачів спортзалів, фітнес-залів та басейнів крім прийому спортсменів національних збірних України;
  4. прийом відвідувачів у розважальних закладах;
  5. проведення масових заходів.

Як і раніше, більшість обмежень не поширюватиметься на тих людей, які мають при собі негативний тест на коронавірус або документи, що свідчать про проходження повного курсу вакцинації або про перенесений COVID-19.

При цьому для відвідування розважальних закладів і масових заходів доведеться проходити курс вакцинації та мати документ, що підтверджує це, в придачу до негативного тесту на коронавірус.

Як повідомлялося раніше, в Україні протягом кількох днів фіксувалися рекордні показники нових випадків коронавірусу за всю пандемію. Це пов’язано зі стрімким поширенням штаму "Омікрон", який, згідно з висновками вчених, може інфікувати і тих людей, які вже перехворіли на COVID-19 раніше.

Теги:
#Львівська область #Коронавірус #Covid-19
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