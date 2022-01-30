Заборони та обмеження повертаються: Львівщина посилює карантин

Львівська область вибилася у лідери з поширення коронавірусу.

Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Львівській області з понеділка, 31 січня, будуть посилені карантинні заходи.

Про це повідомляє пресслужба місцевої облдержадміністрації.

Згідно з оприлюдненими даними, нові правила почнуть діяти з 00.00 31 січня. Ними будуть заборонені:

прийом відвідувачів закладами громадського харчування (барів, ресторанів, кафе), крім продажу продукції на винесення чи адресної доставки; діяльність непродовольчих ринків; прийом відвідувачів спортзалів, фітнес-залів та басейнів крім прийому спортсменів національних збірних України; прийом відвідувачів у розважальних закладах; проведення масових заходів.

Як і раніше, більшість обмежень не поширюватиметься на тих людей, які мають при собі негативний тест на коронавірус або документи, що свідчать про проходження повного курсу вакцинації або про перенесений COVID-19.

При цьому для відвідування розважальних закладів і масових заходів доведеться проходити курс вакцинації та мати документ, що підтверджує це, в придачу до негативного тесту на коронавірус.

Як повідомлялося раніше, в Україні протягом кількох днів фіксувалися рекордні показники нових випадків коронавірусу за всю пандемію. Це пов’язано зі стрімким поширенням штаму "Омікрон", який, згідно з висновками вчених, може інфікувати і тих людей, які вже перехворіли на COVID-19 раніше.