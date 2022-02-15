Накопичили боргів: у Львові митниця залишилася без електропостачання

Головний офіс мінімум на добу було відключено від загальної системи

Співробітники Львівської митної служби вельми своєрідно відсвяткували День Святого Валентина. 14 лютого "Львівобленерго" відключила в головному офісі установи електроенергію.

Більше подробиць повідомляє газета ZAXID.NET.

Згідно з інформацією, наданої журналістам енергетиками, офіс митників накопичив борг за електропостачання. До того ж виявилося, що у них взагалі відсутній договір на постачання електроенергії.

Ці два фактори і стали основними у рішенні про відключення будівлі від загальної системи. Така вимога до місцевих служб надійшла від "Укрінтеренерго" — постачальника "останньої надії".

За словами львівських енергетиків, митники продовжують перебувати без електрики. При цьому на самій Львівській митниці затверджують протилежне. Перебої зі світлом тут назвали "тимчасовими". За словами речника служби Тетяни Самотій, електропостачання вже було відновлено до ранку 15 лютого.

Зазначимо, що головний офіс Львівської митниці розташований на вулиці Тадеуша Костюшка.

Офіс митників на карті Львова

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав, наскільки ймовірними є "віялові" відключення світла у різних регіонах України цієї зими.

Цікаво, що у поглядах на це питання не "зійшлися" президент Володимир Зеленський та прем’єр Денис Шмигаль. Кожен із них назвав різну причину для такого явища.