Шмигаль та Зеленський заплуталися у ситуації з віяловими відключеннями світла

В опалювальний сезон не очікується суттєвих потрясінь для українців, але в окремих місцях можливі складнощі.

Вартість комунальних тарифів, зокрема газу, електроенергії, опалення та гарячої води не підвищуватимуть найближчим часом. Вони зафіксовані до кінця опалювального сезону. Вимикати світло планово також не збираються.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що віялових відключень країні не уникнути. Відбуватиметься це на місцевому рівні, упевнений глава держави, щоб створити необхідну "інформаційну хвилю" для різних ЗМІ. Він також запевняє, що масових відключень не очікується, а ймовірні ситуації зі світлом назвав "шантажем".

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За словами прем’єра, будь-які відключення на місцях будуть пов’язані з ремонтами, погодними умовами чи технічною необхідністю. Шмигаль запевняє, що в українських сховищах на опалювальний сезон газу вистачить. Також він зазначив, що в Україні на 5% щороку зростатиме видобуток свого газу, для цього підписано інвестиційні угоди на 10 млрд доларів щодо розподілу продукції. Це може збільшити енергонезалежність країни.

Раніше "Телеграф" писав, що на європейському ринку вартість газу знову "злетіла". Ціна на блакитне паливо в Україні в грудні поки що залишилася стабільною.